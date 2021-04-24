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"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

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في برنامج "المسار" على ""

يحلّ الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، ضيفاً على القناة السعودية عبر برنامج "المسار"،

السبت، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل، بتقديم من د. غنام المريخي.

ويتناول البرنامج أبرز محطات الأمير سعود بن عبدالله منذ ولادته في حي البديعة، مروراً بتعلمه للشعر، وحتى دراسته في مدراس الرياض،

كما سيستعرض حواراته التي كانت تجمعه بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيتحدث عن أبرز الداعمين له خلال مسيرة حياته الشعرية والعلمية، إذ سيتطرق لأبرز القصائد الناجحة، وأجمل ١٣يومًا في حياته.

جدير بالذكر أن برنامج "المسار" يعرض السيرة الذاتية التي لم تروَ بعد لضيوفه، كما استضاف ضمن حلقاته السابقة صاحب السمو

الملكي الأمير تركي الفيصل، والعديد من نجوم المجتمع مثل الشيخ عائض القرني، والنجم ماجد عبدالله، يعرض برنامج المسار في تمام

الساعة الواحدة صباحاً يوميًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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