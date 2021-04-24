أخبار عاجلة

تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
سر العلقة الساخنة من تحية كاريوكا للفنانة رجاء الجداوى مع المخرج عمر زهران -
الجسد الواحد " خاطر اليوم السادس عشرون من رمضان " -
أم إسلام مشهور شهيد حادث الواحات تبكي على الهواء وتبكي مذيعة اليوم السابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"

Print
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته"
"توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات.. والتنسق مستمر مع "سدايا"

الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها عممت على الناقلات الجوية الوطنية، بأنه يتم العمل والتنسيق

المستمر مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل

التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصنًا أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وذكرت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين

والمسافرين والموظفين وجمیع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة وعند منطقة دخول الطائرات.

يأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كورونا" الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات

والمنشآت التابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية