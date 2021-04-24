أخبار عاجلة

تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
سر العلقة الساخنة من تحية كاريوكا للفنانة رجاء الجداوى مع المخرج عمر زهران -
الجسد الواحد " خاطر اليوم السادس عشرون من رمضان " -
أم إسلام مشهور شهيد حادث الواحات تبكي على الهواء وتبكي مذيعة اليوم السابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة

Print
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة
أكدت أنها اتخذت الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة: سارت بكل يسر وسهولة

جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة

نفّذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بُعد لـ 36345 طالباً وطالبة، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من أداء الأسبوع الثاني من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 / 1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان