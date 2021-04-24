شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات

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جولة ميدانية للتأكد من الإجراءات الوقائية بمجمع الكسوة والمعارض والمتاحف

رصد مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، اليوم، عدداً من المعتمرين في أثناء طوافهم حول صحن #الحرم_المكي، في أجواءٍ تملؤها الروحانية، وهم يرسمون لوحة مثالية للدقة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي.

وأمس الجمعة، قامت اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولة ميدانية بقيادة وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام رئيس اللجنة عبدالحميد المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية فواز السلمي؛ ومدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز الحارثي.

وأخذت اللجنة جولة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجمع والمعرض والتأكد من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، وتوفير الملصقات، والمعقمات والكمامات.

وبين "المالكي"؛ أن هذه اللجنة أتت بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة منسوبينا، وكذلك زائري مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.