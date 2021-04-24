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النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند

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النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند
خام برنت نزل 4 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل

النفط مستقر رغم ضغط

استقرت النفط، بصفة عامة، أمس، فيما يواجه تعافي الاقتصاد الأوروبي مخاوف، إذ ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الهند، إلى مستويات قياسية.

ونزل خام برنت أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 65.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 61.50 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر أبريل، عن تعافٍ أقوى من المتوقع، وأن مزيداً من الدول الأوروبية بدأت تخفيف إجراءات العزل العام.

ونقلت "رويترز" عن جيوفاني ستانوفو؛ محلل النفط لدى يو.بي.إس، «المخاوف بشأن الطلب على النفط في الهند بسبب ارتفاع إصابات كوفيد تكبح الصعود».

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة بفعل ارتفاع جديد في الإصابات في الهند واليابان، وهما ثالث ورابع أكبر مستورد للنفط في العالم على الترتيب.

وأوقفت دول عدة من بينها: أستراليا وبريطانيا وكندا والإمارات الرحلات من الهند أو قلّصتها.

وأعلنت اليابان إجراءات عزل عام جديدة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين.

وقالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو، إن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93 % و100 % من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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