جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة

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أكدت أنها اتخذت الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة: سارت بكل يسر وسهولة

نفّذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بُعد لـ 36345 طالباً وطالبة، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من أداء الأسبوع الثاني من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 / 1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.