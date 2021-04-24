شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية

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اشتهرت في العقود الماضية بسيارات السيدان المريحة والفارهة

اشتهرت علامة Crown في العقود الماضية بسيارات السيدان المريحة والفارهة، لكن تويوتا قررت هذا العام طرح جيل جديد كلياً من المركبات لتعيد هذه العلامة إلى الأسواق بروح مختلفة.

ومن أبرز المركبات التي ستحمل هذه العلامة العام الجاري في الأسواق ستكون سيارة Crown Kluger التي جاءت بهيكل كروس أوفر أنيق ومميز الشكل، حجمه قريب من أحجام سيارات Highlander الشهيرة من تويوتا.

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة مميزة مغطاة بالجلد الناعم أيضاً، تتوسطها شاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المالتيميديا وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية.

ووفق ما نقله موقع "أوتو" المتخصص والتابع لـ "بوابة الأهرام" المصرية، جهزت السيارة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة حماية من الحوادث في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء على المرايا، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بُعد.

وستطرح النسخ العادية من Crown Kluger بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر تولد عزماً يعادل 192 حصاناً، كما ستحصل بعض نسخها على منظومات هجينة تضم محركاً كهربائياً ومحرك بنزين بسعة لترين بعزم 220 حصاناً.