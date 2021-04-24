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20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

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20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين 20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين
رصاص مطاطي وقنابل غاز خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالبلدة القديمة

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، أن بلدات وأحياء مدينة القدس انتفضت منتصف ليلة أمس، رداً على استفزازات المستوطنين والتهديدات بتنفيذ اعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم تسجيل 20 إصابة بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة في القدس، حتى ساعات فجر السبت.

وأوضحت أن 4 إصابات نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً.

وشهدت بلدات العيسوية وسلوان والصوانة ووادي الجوز والشيخ جراح والطور، مواجهات متفرقة بين القوات الإسرائيلية المقتحمة للبلدات والشبان الغاضبين، وأغلقت بعض الشوارع في الأماكن المذكورة بالحاويات المحترقة، ورد الشبان بإلقاء الحجارة والمفرقعات على جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي بلدة سلوان، اشتعلت النيران في محيط إحدى البؤر الاستيطانية خلال تبادل إطلاق المفرقعات والقنابل في حي بطن الهوى، كما أطلق الشبان المفرقعات باتجاه البنايات التي سربت للمستوطنين مطلع الشهر الجاري.

وفي حي الشيخ جراح، نقلت الوكالة عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يتصدّى لهم الشبان، ولاذوا بعدها بالفرار.

من جهة أخرى، دان الأردن "الهجمات العنصرية" على البلدة القديمة في القدس، وحذّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي؛ من تبعات هذه الهجمات.

ودعا "الصفدي"؛ في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إلى "تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية"، مؤكداً أن مسؤولية وقف الاعتداءات تقع على عاتق سلطات الاحتلال وفق القانون الدولي".

وختم الصفدي؛ مؤكداً أن "القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار".

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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