فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!

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سنوات توترت فيها العلاقات بينما تواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني إيالون؛ إن "تركيا تسعى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن من خلال تحسين علاقاتها مع إسرائيل".

واعتبر "إيالون" أن دعوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز؛ لحضور مؤتمر في تركيا ترمز إلى تحول في السياسة التركية تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنقرة تبحث عن الطرق كافة للوصول إلى واشنطن من خلال تحسين العلاقات مع إسرائيل.

ورأى أن "تركيا تمر بعزلة داخل الشرق الأوسط لتدخلها في ملفات إقليمية كسوريا وليبيا".

ووفق "زمان" التركية، توترت علاقات إسرائيل وتركيا السنوات الماضية، بينما تواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع.