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تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي

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تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي
يسكنون بيوتاً غير مهيّأة وقديمة تحتاج إلى الصيانة.. و"المقدرة المالية ضعيفة"

تدوينة لـ

كشفت منصة "إحسان"، في وقت مبكر اليوم، أنه تمّ اكمال مساهمة مساعدة 10 أسر سعودية معسرة لتأهيل منازلهم.

وقالت المنصة عبر "تويتر": "بفضل من الله، ثم بفضل إحسانكم، كنتم عونًا لـ (10) أسر سعودية معسرة في تأهيل منازلهم عبر#منصة_إحسان، كتب الله أجر إحسانكم وجزاكم الله خير الجزاء".

وكانت "إحسان" قد دعت للمساهمة في مساعدة الأسر قبل إعلانها اكتمال المساهمة بأقل من 10 ساعات، موضحة أنهم يسكنون في بيوت غير مهيّأة وقديمة، يعانون ضعف المقدرة المالية، ومساكنهم بحاجة إلى ترميم وصيانة.

يُذكر انه في أول جمعة من رمضان أطلقت "إحسان" الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة؛ حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت أخيراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة؛ وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بوزارات وجهات رسمية عدة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

يُذكر أن منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) جاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبـر الشـراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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