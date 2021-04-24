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"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

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"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها "مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها
قال: رياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في الجوف والحدود الشمالية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها الثاني.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ومن المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من: مرتفعات #عسير #الباحة وفي #مكة #المدينة #تبوك #الجوف، وربما غربي كل من #حائل #القصيم.. والرياح الجنوبية المثيرة للغبار قد تنشط في #الجوف #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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