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#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

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#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" #انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"
المركز: جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الاجراءات

#انقذو_معنفه_حايل..

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، صباح اليوم، أنه رصد حالة فتاة في حائل عقب المتداول عن تعرُّضها لعنف أسري.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرّض للعنف الأسري، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التوضيح أنه تمّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل، وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة.

وخلال الساعات الماضية تداول عددٌ من المغرّدين مقطع تحت وسم #أنقذوا_معنّفة_حايل.

يُذكر أنه وقبل يومين، قال المركز إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعرُّض فتاة للعنف من قِبل أخيها، نوضح أنه تمّت مباشرة الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية بأبها، وجارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

ومركز بلاغات العنف الأسري يتعامل مع بلاغات العنف الأسري كافة داخل نطاق الأسرة سواء من المواطنين أو المقيمين، ويخدم النساء بجميع الفئات العمرية داخل نطاق الأسرة، والأطفال دون سن الثامنة عشرة، داخل نطاق الأسرة وخارجها، كبار السن من ستين سنة فما فوق داخل نطاق الأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوّه المركز أنه في حال التعرُّض للعنف الأسري، عليك (دون تردد) المبادرة بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسال بريد إلكتروني، إلى 1919@hrsd.gov.sa، أو الحضور الشخصي إلى أي من وحدات الحماية الاجتماعية القريبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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