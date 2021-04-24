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لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة

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لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة
بعد 5 ساعات من المناقشات والمحادثات

لهذا السبب.. طائرة تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة، حيث أقلعت الطائرة السودانية براكبة واحدة وتمّ إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصاً على سلامة باقي الركاب.

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن أطباء الحجر الصحي فوجئوا براكبة سودانية تُدعى "رانيا.م .ف" 42 عاماً، مصابة بفيروس كورونا وتحمل نتيجة تحليل "بي. سي. آر- إيجابي"، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102 في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، وعلى الفور تمّ منع دخولها إلى البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتابعت المصادر: "تمّ إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصاً على سلامة الركاب.

وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ "بذلة" عزل طبي إلا أن قائد الرحلة رفض تماماً.

وأضافت المصادر بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرّر صعود الراكبة وحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتمّ إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكباً من بينهم 7 مصريين و22 سودانياً، كما تقرّر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة، وتمّ نقلهم جميعاً إلى فندقيْن قريبيْن من المطار، وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها إلى الخرطوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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