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"من العيادة" يحظى بتفاعل منصات "سبق".. والبروفيسور القحطاني يجيب عن أسئلة المتابعين

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"من العيادة" يحظى بتفاعل منصات "سبق".. والبروفيسور القحطاني يجيب عن أسئلة المتابعين "من العيادة" يحظى بتفاعل منصات "سبق".. والبروفيسور القحطاني يجيب عن أسئلة المتابعين
تهم أفراد المجتمع خاصة المتعلقة بالتغذية والصيام والسمنة ونمط الحياة الصحي

يشهد بودكاست "من العيادة" الذي يقدمه الدكتور عائض القحطاني، بروفيسور الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة الملك سعود الاستشاري في جراحة المناظير والسمنة، تفاعلاً كبيرًا من القراء والمتابعين عبر صحيفة "سبق" الإلكترونية، التي تذيع حلقات البرنامج يوميًّا عبر منصاتها الاجتماعية في تمام الساعة السادسة مساء طوال شهر رمضان المبارك؛ إذ يجيب الدكتور القحطاني عبر مقطع قصير من العيادة عن العديد من الأسئلة التي تهم الكثيرين من أفراد المجتمع، خاصة المتعلقة بالتغذية والصيام والسمنة ونمط الحياة الصحي.

ويتميز بودكاست "من العيادة" بالتعاطي مع تساؤلات القراء والمتابعين حول مشكلاتهم الصحية المختلفة، التي يتجاوب معها الدكتور عائض القحطاني بأسلوبه اليسير، وشرحه المبسط.. وعلى رأسها السمنة، وعلاقتها ببعض القضايا الآنية التي تهم المجتمع، مثل كورونا وغيره من الأمراض، واستخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية، وتطعيمات كورونا وأنواعها المختلفة، وكيفية عمل كل منها.

الجدير بالذكر أن برنامج "من العيادة" يذاع يوميًّا عبر إذاعة إم بي سي إف.إم (MBC FM)، ومنصات البودكاست المختلفة، منذ بداية شهر رمضان المبارك. وحقق البودكاست نجاحًا كبيرًا منذ إذاعته؛ لما تتناوله الحلقات من موضوعات تمس الحياة الصحية لفئات المجتمع المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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