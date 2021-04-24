"تيكر" تعلن عن حملتها الرمضانية الجديدة بالتعاون مع جمعية "إطعام"

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إتاحة فرص التبرع عبر مواقع الشركاء من المطاعم المختلفة داخل المملكة

مع حلول شهر رمضان الكريم، تعلن شركة تيكر عن حملتها الرمضانية الجديدة #أطعمهم لإطعام الفقراء والمحتاجين خلال الشهر الكريم، وذلك بالتعاون مع جمعية إطعام ابتداءً من 1 رمضان لعام 1442 هـ، ويتم ذلك عبر إتاحة فرص التبرع بكل سهولة من خلال تطبيقات ومواقع شركاء تيكر من المطاعم المختلفة داخل المملكة.

أطعمهم لنتشارك الأجر

إيماناً من تيكر بدورها تجاه المجتمع ومبدأ المشاركة والتكافل تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية "إطعام" من أجل إطلاق حملتها الرمضانية لإطعام المحتاجين والمساكين، وذلك تصديقًا لقوله تعالى "وَتَعَاوَنوا عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى"، حيث تقوم تيكر بتيسير وتمكين التبرع المباشر للحملة من خلال المواقع والتطبيقات الخاصة بشركائها.

وتحت شعار #أطعمهم قامت تيكر بدعوة شركائها من المطاعم بالمشاركة في الحملة، وذلك بتقديم خيارات التبرع داخل التطبيقات والمواقع الخاصة بهم، بحيث يتمكن عملاؤهم من التبرع مباشرةً للحملة والوصول لأعداد أكبر من المتبرعين ومشاركة الخير والتكافل بين جميع فئات المجتمع في هذا الشهر المعظم.

طرق المشاركة في حملة #أطعمهم

تقوم تيكر بتوفير خيارات التبرع إلكترونيًا لعملاء شركائها المختلفين من المطاعم عبر مواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم الخاصة، فتسهل عليهم التبرع مباشرةً للحملة، حيث يتم توفير فئة خاصة للتبرع للحملة تحمل اسم #أطعمهم متاح بها خيار الدفع إلكترونيًا فقط عند التبرع.

وقد انضم عدد من شركاء تيكر إلى الحملة وأضافوا عددًا من الوجبات التي يمكن التبرع بها تحت فئة #أطعمهم، ويمكن التبرع للحملة من خلال اختيار أحد الأصناف المتاحة في هذه الفئة، وستقوم تيكر بالتعاون مع جمعية "إطعام" بتوصيل الوجبات إلى المستحقين من الفقراء والمساكين.

كما سيتم الإعلان عن تطورات الحملة على الصفحات الرسمية الخاصة بتيكر وشركائها من المطاعم المشاركة في الحملة.