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بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي

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تعيين وليد غازي سلطان "الرئيس التنفيذي" بتسيير الأعمال

بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي

أصدر وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً يقضي بتكليف وليد غازي سلطان (الرئيس التنفيذي) بالنادي الأهلي، بتسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بناءً على الاستقالة التي تقدم بها عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وبناءً عليه، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتبارًا من الأحد 25 أبريل الجاري.

بقرار من وزير الرياضة.. قبول استقالة رئيس النادي الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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