أخبار عاجلة

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان -
شيكا وساسي أزمة في الزمالك قبل القمة في حلقة جديدة من "زمالك لايف" -
سر العلقة الساخنة من تحية كاريوكا للفنانة رجاء الجداوى مع المخرج عمر زهران -
الجسد الواحد " خاطر اليوم السادس عشرون من رمضان " -
أم إسلام مشهور شهيد حادث الواحات تبكي على الهواء وتبكي مذيعة اليوم السابع -
الرجل الأول في فيلم الرجل الثاني.. لواء الشرطة الذي أغرته السينما -
هاجر ومحمود اتحدوا النار والحروق بالحب.. حكايتهم أقوى من أفلام السينما -
بعد عرضها فى مسلسل "الاختيار".. ماذا حدث فى معركة الواحات بين الشرطة والإرهابيين -
لا يحتاج لأحد ولا يغنيه طاعة ولا يقلل ملكه معصية وقائم بذاته لا بالبشر إنه #القيوم -
عاجل.. بث مباشر الصاروخ الصيني يمر فوق القاهرة ويعبر أعلى التجمع وحلوان والمعادي ومناطق أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس

Print
sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس
عبر برنامج "ليلى" ضمن الدورة الرمضانية

sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس

استرجع برنامج "ليلى"، الذي يُعرض على قناة SBC ضمن الدورة الرمضانية، قصة بيت البيعة الذي يعتبر أحد الشواهد التاريخية في منطقة الأحساء، ويكتسب شهرته حينما حل الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ على أرض الأحساء في شهر جمادى الأولى من عام 1331هـ، وأقام في بيت الملا "البيعة"، وبايعه أهالي الأحساء فيه.

وتقدر مساحة المنزل، الذي يعود ملكيته إلى عبداللطيف الملا، بأكثر من 705 أمتار مربعة، وتم بناؤه في عام 1203هـ من قِبل الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد الملا، الذي كان يشغل منصب قاضي الأحساء.

ويشهد "بيت البيعة" الذي يقع في مدينة الهفوف، في "حي الكوت" أحد أشهر الأحياء العريقة في محافظة الأحساء، إقبالاً كبيرًا؛ إذ يطلع زواره على تصاميمه، وأبرز مقتنياته، وآثاره، ومحتوياته.

وجال حفيد الشيخ عبدالرحمن الملا، الدكتور عبدالإله، مع فريق برنامج "ليلى" بالمنزل، وأشار إلى الغرفة التي تمت فيها المبايعة بين المؤسس الملك عبدالعزيز وأهل الأحساء. وعرّف الدكتور بالصندوق الذي كُتب عليه المعاهدة، وكذلك بالقلم والمحبرة اللذين تم استخدامهما في كتابة المعاهدة. كما جال الفريق في المنزل، وفي غرفة الدار التي بات فيها الملك المؤسس تلك الليلة "ليلة المبايعة".

ويعد برنامج "ليلى" أحد البرامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان، ويقدمه مصطفى العيدروس، وهو ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لتعريف المجتمع السعودي بتاريخه العريق، وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان