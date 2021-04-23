"تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح

★ ★ ★ ★ ★

تابعت مديرية التموين في دمياط، استقبال القمح من المزارعين، موضحة توريد 100 طن قمح إلى مختلف الشون حتى الآن.

وقال المحاسب علي الغزاوي، مدير عام تموين دمياط، إنه تم تجهيز 8 شون، منها 6 شون تتبع البنك الزراعي، يخزن بكل منها 2560 طنا، وشونتان تتبعان شركة مطاحن شرق الدلتا؛ منها السادات، بمساحه تخزينية 2700 طن، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.

وأكد "الغزاوي"، تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون، برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية.

وأعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين، لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق "البنك الزراعى المصرى شركة مطاحن شرق الدلتا" لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.