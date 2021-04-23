أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

"تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح

Print
"تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح "تموين دمياط" جهزنا 8 شون لاستقبال القمح

تابعت مديرية في دمياط، استقبال القمح من المزارعين، موضحة توريد 100 طن قمح إلى مختلف الشون حتى الآن.

وقال المحاسب علي الغزاوي، مدير عام تموين دمياط، إنه تم تجهيز 8 شون، منها 6 شون تتبع البنك الزراعي، يخزن بكل منها 2560 طنا، وشونتان تتبعان شركة مطاحن شرق الدلتا؛ منها السادات، بمساحه تخزينية 2700 طن، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.

وأكد "الغزاوي"، تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون، برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية.

وأعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين، لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق "البنك الزراعى المصرى شركة مطاحن شرق الدلتا" لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة

استعداداً لموسم الحج.. "الإعاشة والتموين " تقف ميدانياً على مطابخ العاصمة المقدسة