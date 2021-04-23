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"المقاطي" تحصل على الماجستير في التربية الخاصة بجامعة أم القرى

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"المقاطي" تحصل على الماجستير في التربية الخاصة بجامعة أم القرى "المقاطي" تحصل على الماجستير في التربية الخاصة بجامعة أم القرى
حصلت على توصية بنشر بحثها حول اضطراب طيف التوحد للأطفال

حصلت الباحثة ريم المقاطي على درجة الماجستير في التربية الخاصة من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر البحث ؛ حيث كان عنوان البحث " مستوى معرفة أولياء الأمور بالمؤشرات الأولية لاضطراب طيف التوحد للأطفال دون سن الثامنة بمدينة مكة المكرمة ".

وتفصيلًا: تمت مناقشة البحث من قبل لجنة المناقشة التي تكونت من: الدكتور محمد الحويطي أستاذ التربية الخاصة المشارك مشرفًا ومقررًا، الأستاذ الدكتور علي حنفي مناقشًا داخليًّا، الدكتور عدنان الثبيتي مناقشًا داخليًّا.

"سبق" تهنئ الطالبة ريم المقاطي، وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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