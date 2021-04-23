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الشيخ "الشثري": أخذ اللقاح من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها

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الشيخ "الشثري": أخذ اللقاح من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها الشيخ "الشثري": أخذ اللقاح من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها
أكد أنه من أسباب سلامة الأبدان

الشيخ

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، أن أخذ لقاح كورونا نستطيع أن نجعله من أسباب رضى الله عز وجل لنا، وأن نجعله عبادة نتقرب بها إلى الله، وذلك تعليقاً على تغريدة وزير الصحة.

وبيّن في اتصال له لبرنامج "الجواب الكافي" عبر قناة "المجد" أنه باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع هذا البلاء نستطيع أن نجعله عبادة واستجلاب رضى الله عز وجل عنا، ومأجورون ومثابون على هذه الإجراءات التي نتخذها ونكون مؤجرين على أخذنا هذا اللقاح، وهو من الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها.

وأضاف "الشثري" أن "المؤمن يتقرب إلى الله بالأسباب المؤدية إلى سلامة أبداننا وحفظها من الأمراض، وأن نتمكن من التعبد لله وحده بهذه الأبدان".

جاء ذلك تعليقاً على تغريدة وزير الصحة توفيق الربيعة بأنه "تم إعطاء أكثر من ٩٥٠ مليون لقاح كوفيد-19 حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عالياً من السلامة والفعالية".

وتابع "بينما مات أكثر من ٣٠٠ مليون إنسان بسبب كورونا ويعاني ١٠٠ مليون شخص من آثار المرض"، وختم تغريدته نصيحة من القلب قال فيها: "خذ الخطوة خذ اللقاح لصحتك وسلامتك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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