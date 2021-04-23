أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق

Print
"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق
إعادة فتح 25 مسجداً بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يوماً 782 مسجداً، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن المساجد المغلقة 11 مسجداً بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً، ستة بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان