"تعليم القريات" يجتاز التدقيق الخارجي في تطبيق نظام إدارة الجودة

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ضمن سلسلة من الإنجازات لمواصلة التميز

حققت إدارة التعليم اليوم، منجزًا جديدًا يُضاف للعديد من الإنجازات التي تحقّقت مؤخرًا، وذلك بعد اجتياز الإدارة للتدقيق الخارجي في تطبيق نظام إدارة الجودة iso9001-2015 الممنوح من شركة intertek العالمية التي منحت الإدارة تجديد الرخصة بعد التأكد من التدقيق على كافة أعمال الأقسام.

وكان برنامج المدقق الخارجي قد بدأ الأربعاء بكلمة افتتاحية لمدير الإعلام والاتصال علي العطشان، أوضح خلالها ما تحقق للإدارة من منجزات وسعيها لمواصلة التميز ليلقي مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، كلمته بهذه المناسبة رحب من خلالها بممثل الشركة المدققة لأعمال الإدارة وحرصها على متابعة وتطبيق نظام إدارة الجودة so9001-2015.

وقدم شكره لرئيسة قسم الجودة وقياس الأداء وزيرة قاسم الشعلان، وللزميلين عبدالله فدنان الرويلي وسعيد الزهراني، ولكافة منسوبي القسم من إداريين وإداريات على جهودهم طيلة الفترة الماضية حتى تحقق هذا المنجز، كما شكر جميع الزملاء من رؤساء الأقسام على ما قاموا به من عمل انضباطي جعل من أعمالهم اليومية ذات جودة متناهية، طبقاً لإجراءات الجودة، وهنأ جميع منسوبي تعليم القريات على ما تحقق.

وتحدّث ممثل الشركة المدققة عن أهمية متابعة الأداء في تجديد الرخصة؛ حيث قام بالتدقيق عن بعد ومنح رخصة الاجتياز، ومن جهتها رفعت رئيسة قسم الجودة وقياس الأداء وزيرة الشعلان، التهاني لسعادة مدير التعليم ومساعديه وللمساعدة للشؤون التعليمية ولكافة منسوبي إدارة تعليم القريات على ما تحقّق بفضل الله، راجية من الله أن تتواصل منجزات الإدارة في كافة المجالات.

وفي ختام اللقاء أشاد المهندس أحمد كرم الله المدقق الخارجي، بتميز أعمال الإدارة بقيادة الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي؛ حيث قال: "مشاركة منسوبي إدارة تعليم القريات بهذا اللقاء، والذي أكاد أجزم بأنهم جميعهم لهو خير دليل على تميز الإدارة واستحقاقها لمنح رخصة الاجتياز".

وقدم شكره لجميع الحاضرين من منسوبي التعليم ومشاركتهم وفعاليتهم في المناقشة والاستعداد لهذه الزيارة.تعليم القريات