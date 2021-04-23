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نجاح عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

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نجاح عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة نجاح عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
عانى صاحبها منذ الولادة.. وتحدب بأكثر من 70 درجة

نجاح عملية جراحية دقيقة لإعادة تقويم عمود فقري بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، في إنهاء معاناة مريض عشريني كان يعاني من انحناء شديد في العمود الفقري "الجنف" منذ الولادة في الجزء الصدري، بزاوية أكثر من 100 درجة، وتحدب بأكثر من 70 درجة.

وفي التفاصيل: ذكرت صحة بيشة أن المريض بعد الكشف عليه واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق المعالج بقيادة الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي، المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة، رئيس جراحة العمود الفقري بالمستشفى، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور أكينبو، ورئيس قسم التخدير الدكتور نادر، ورئيس قسم العناية المركزة الدكتورة اكين؛ بإجراء عملية جراحية استغرقت 9 ساعات تم خلالها تصحيح العمود الفقري والتثبيت من الفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة القطنية الثالثة.

وأبانت صحة بيشة أن العملية تكللت بالنجاح وتحسنت حالة المريض وغادر المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن المريض حضر لمستشفى الملك عبدالله ببيشة من خارج المنطقة، ودخل المستشفى عن طريق تجربة المريض بأخذ موعد في عيادة العظام، والكشف عليه من قبل قسم العظام، وقرر الفريق الطبي عمل العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان المحافظة وما جاورها، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.بيشة صحة بيشة مستشفى الملك عبدالله وزارة الصحة محافظة بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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