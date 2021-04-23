تتحطّم آمال المهربين على صخرة يقظتهم.. "تويتر" يتغنّى بأبطال الجمارك ومكافحة المخدرات

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أحبطوا محاولات تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين و5.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من لبنان

في يومٍ واحد فقط نجحت العيون الساهرة على أمن الوطن في إحباط وتحطيم محاولات مهربي ومروجي المخدرات من النيل من أمن المملكة، وبث سمومهم في عروق المواطنين والمقيمين على أرضها، بعد أن نجح الأمن في إحباط محاولة تهريب نحو 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان، وفي ميناء جدة الإسلامي تمكنت "الجمارك" من إحباط محاولة تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة "رمان" أيضاً.

ذلك الرصد الدقيق، والتمكن من إحباط وإيقاف محاولات التهريب قبل أن تتمكن من الولوج إلى السعودية، هو ثمرة الجهود الموحدة والعمل التكاملي الذي يجمع الجمارك السعودية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، فضلاً عن يقظتهم الكبيرة وحنكتهم؛ ما أسهم في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات تهريب المخدرات بكل أشكالها وأنواعها عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

يقظة ودقة

ووجدت يقظة رجال الأمن والجمارك صدى واسعًا لدى المغردين على "تويتر" الذين أثنوا على يقظتهم، ودقتهم، وحرصهم على أمن الوطن، وشدد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عبر حسابه على "تويتر"، في معرض تعليقه على إحباط محاولات تهريب السموم، بقوله: "أمن المملكة خط أحمر".. في إشارة إلى عدم تهاون رجال الأمن عبر كل المنافذ مع ما يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

فيما كتب المغرد عبدالهادي محمد مثنياً على الجهود: "أحسن نشاط يا رجال الأمن الساهرة.. نسأل من الله لكم التوفيق والنجاح والسداد في القول والعمل يا رب".

وأثنى حمد الفهد على الجهود المضنية بقوله: "ما قصرتوا حقيقة جهود كبيرة تشكرون عليها.. شكراً من القلب والله ينصركم ويحفظكم ويحفظ المملكة".

وعبّر فيصل السالم عن امتنانه لرجال الأمن والجمارك على جهودهم في ضبط إرسالية المخدرات قبل أن تقع في يد الشباب، قائلًا: "شكراً لكل جهودكم يا أبطال والشكر لن يوفيكم حقكم، حافظتم على الوطن وعلى شبابه من الوقوع في شر المخدرات".

وأشار المغرد حمد إلى ما يتعرّض له رجال مكافحة المخدرات من خطر في سبيل حماية شباب الوطن؛ إذ قال: "الله يقويهم أبطال مكافحة المخدرات، يعرضون حياتهم للخطر، عشان بس يقطعون كل السبل بوجه أصحاب المخدرات التي تدمر الأوطان".

وعلق المغرد فهد بقوله: "يريدون إذلال شبابنا بالمخدرات.. يمكرون والله خير الماكرين. الله يحفظ وطنا وقادته وشعبه النبيل".

يُذكر أن الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من (5.3) مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة "رمان" من دولة لبنان، فيما صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنه تم إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.الجمارك الجمارك السعودية مكافحة المخدرات