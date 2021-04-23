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الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ضد الحكم الياباني

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الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ضد الحكم الياباني الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج "النصر" ضد الحكم الياباني
خلال مباراته أمام "فولاذ" الإيراني

الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاج نادي النصر ضد قرارات الحكم الياباني ريوجي ساتو، الذي أدار مباراة الفريق أمام فولاذ الإيراني.

كما رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد القاري شكوى النصر ضد مدافع فولاذ، بعد ارتكابه خطأ في حق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتعادل النصر مع الفريق الإيراني بهدف لمثله، يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد اعترض على بعض قرارات الحكم في المواجهة التي خاضها أمام فولاذ.

ويتصدر النصر ترتيب مجموعته بـ 5 نقاط مع الفريق الإيراني، فيما يتواجد السد ثالثاً بـ 4 نقاط، والوحدات الأردني في المركز الأخير "نقطة واحدة".النصر دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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