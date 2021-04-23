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المملكة تحتفي بيوم الأرض بمشاركة الخبراء والمختصين في مجال البيئة

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شعار "استعادة أرضنا"

المملكة تحتفي بيوم الأرض بمشاركة الخبراء والمختصين في مجال البيئة

احتفت المملكة العربية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم الأرض الـ51 لعام 2021م تحت شعار "استعادة أرضنا" من خلال تنظيمها ندوة علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة؛ بهدف نشر المعرفة البيئية وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض، ومناقشة واستعراض الجهود القائمة والمبادرات المستقبلية للحفاظ على البيئة واستدامتها.

وافتتح الندوة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها وتطرق خلالها إلى مبادرتي السعودية الخضراء والتي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، والشرق الأوسط الأخضر والتي تستهدف زراعة 40 مليار شجرة التي أعلنت عنها المملكة مؤخرًا، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال تتناول مختلف الجوانب البيئية كتعزيز الالتزام البيئي، وتعزيز إدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية.

بدوره تحدّث الدكتور بول مارشال من نيوم، عن المشروع الواعد "ذا لاين"، كما استعرض الجهود القائمة للحفاظ على الطبيعة في منطقة نيوم، كما تناول الدكتور بارون أور من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تأثير ظاهرة التصحر والجفاف على البيئة وأهمية حماية الغطاء النباتي وتنميته لمكافحة هذه الظاهرة ، فيما استعرضت عطاف شحادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أبرز التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض في الوقت الراهن.

ونوهت الدكتورة راكيل بيكسوتو من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) إلى أهمية حماية النظم البيئية للشعاب المرجانية ودورها الهام في البيئة البحرية ، كما أشار الدكتور جيرمايا نيجرو من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية من أجل حماية الأرض والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تفعيل مجموعة من البرامج والفعاليات؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتفعيل المشاركة المجتمعية لدى الأفراد والقطاعات المختلفة، وأبرز هذه الفعاليات تنظيم أسبوع البيئة كل عام، والاحتفاء بالأيام العالمية البيئية، وإقامة الملتقيات والندوات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي.

المملكة تحتفي بيوم الأرض بمشاركة الخبراء والمختصين في مجال البيئة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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