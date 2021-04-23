مهاجم الاتحاد ألكسندر بريوفيتش على رادار النجم الأحمر الصربي

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كشفت تقارير صحافية صربية، يوم الجمعة، أن نادي النجم الأحمر دخل في مفاوضات جادة من أجل كسب توقيع ألكسندر بريوفيتش، مهاجم الاتحاد السعودي.

وقالت صحيفة "ريد ستار بلغراد" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: بريوفيتش على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع النجم الأحمر، إذ هناك اتصال دائم ما بين مهاجم المنتخب الصربي مع الإدارة ومدرب النادي ديان ستانكوفيتش.

وأكد التقرير أن اللاعب البالغ من العمر "31 عاما" مهتم جدا بالانضمام إلى الفريق الصربي، وهو متحمس جدا لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا بالقميص الأحمر والأبيض.

وينتهي عقد بريوفيتش مع اتحاد جدة صيف 2023، وقالت الصحيفة الصربية: هناك احتمالات بأن ينهي الاتحاد عقد اللاعب في الصيف المقبل، أو يتوصل الطرفان إلى اتفاق.



ولعب بريوفيتش في الموسم الحالي 25 مباراة مع الاتحاد، سجل 8 أهداف فقط.