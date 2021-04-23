أمانة جدة تُغلق مستودعات ومحالّ مخالفة وتصادر 170 كجم بحي البغدادية

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بعد رصد الفرق لمستودعات مخالفة وموقع شعبي يحضّر ويخزّن المواد الغذائية

أغلقت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة محافظة جدة، أمس الخميس، سبعة محال للمواد الغذائية، بالإضافة لثلاثة مستودعات مخالفة وموقع شعبي يعمل في تحضير وتخزين المواد الغذائية بنطاق البغدادية، حيث جرى مصادرة وإتلاف 170 كجم من اللحوم و160 كجم معجنات وأغذية جاهزة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس: الفرق الرقابية ضبطت ثلاثة مستودعات عاودت المخالفة بنطاق البغدادية تم إغلاقها في وقت سابق.

وأضاف: الفرق الميدانية تابعت أعمال الرصد، حيث جرى إغلاق سبعة من محال المواد الغذائية المخالفة، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الأمانة على المواقع المخالفة ضمن النطاق.

وقد داهمت الفرق الميدانية موقعاً شعبياً يعمل لتحضير وتخزين المواد الغذائية، حيث تمت مصادرة كامل الكميات في المواقع المرصودة والتي قدرت بنحو 120 كجم لحوم مجهولة المصدر، و50 كجم دجاج، كما جرى مصادرة 100 كجم مواد غذائية جاهزة ومخزنة بطرق غير صحية، بالإضافة لـ40 كجم من المعجنات و120 كجم من المأكولات الجاهزة، والتي تم إتلافها بالكامل، وإغلاق المواقع، وتطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.