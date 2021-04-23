كورونا.. باكستان تسجل 5870 إصابة جديدة و1440 حالة بفلسطين

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 23 وفاة و1440 إصابة بفيروس كورونا و2546 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 144 حالة وفاة جديدة، و5870 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 784108 إصابات، منها 84976 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16842 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 682290 حالة.