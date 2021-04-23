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"الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا

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"الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا "الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا
حثت الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار .

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1205) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6878) حالة، كما تم إجراء (63320) فحصاً مخبرياً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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