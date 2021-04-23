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"الملكية الفكرية" تغرّم صحيفة بسبب الاعتداء على صور للغير

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لاستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق

غرّمت الهيئة للملكية الفكرية، إحدى الصحف؛ نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي صحيفة معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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