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عبور 26 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظات يمنية وتوزيع سلال غذائية رمضانية بعدن

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عبور 26 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظات يمنية وتوزيع سلال غذائية رمضانية بعدن عبور 26 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظات يمنية وتوزيع سلال غذائية رمضانية بعدن
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبور 26 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظات يمنية وتوزيع سلال غذائية رمضانية بعدن

عبرت 26 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 21 أبريل 2021م إلى 23 أبريل 2021م تحمل على متنها 375 طنًا و624 كيلو غراماً، شملت 39.195 كرتونا من التمور و62 طناً و64 كيلوجراماً من المواد الطبية و800 سلة غذائية، وتستهدف محافظات عدن، مأرب، حجة، تعز.

وتأتي تلك المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعكس مدى الاهتمام الذي توليه المملكة للشعب اليمني الشقيق.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع سلال غذائية رمضانية للأسر الأشد حاجة في محافظة عدن.

وجرى توزيع 10 أطنان و700 كيلوجرام من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وكريتر، استفاد منها 700 فرد.


ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعام 1442.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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