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الكشف على 1414 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

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الكشف على 1414 مواطنا في قافلة طبية بدمياط الكشف على 1414 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة في قرية البستان، التابعة لمركز دمياط، خلال يومى الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.


وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة المستجد "covid19".

وقال الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 1414 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 32 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة بالإضافة إلى إجراء 456 تحليلا معمليا، و48 أشعة عادية، و 17 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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