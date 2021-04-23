الكشف على 1414 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

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نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة في قرية البستان، التابعة لمركز دمياط، خلال يومى الأربعاء والخميس، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.



وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وقال الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 1414 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 32 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة بالإضافة إلى إجراء 456 تحليلا معمليا، و48 أشعة عادية، و 17 موجات صوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.