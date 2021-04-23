شاهد.. صحن المطاف يتوشح باللون الأخضر عبر مبادرة الشؤون الإسلامية "ظل ووقاية"

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تستهدف توزيع ربع مليون مظلة شمسية للطائفين بالبيت العتيق طوال الشهر

توشح صحن المطاف اليوم الجمعة باللون الأخضر، عبر مبادرة "ظل ووقاية" التي أطلقها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار ،إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وفي التفاصيل، تستهدف المبادرة التي أطلقتها الشؤون الإسلامية توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

من ناحيته، أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين ومشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ ذلك، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

وبين "الخامري" أن هذه المبادرة تأتي ضمن عشرات المبادرات التي تطلقها الوزارة، بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل أسباب السلامة لهم، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية التي تساهم في تأدية النسك وفق ما أراد الله.

وأشاد الدكتور سالم الخامري بالتعاون من كافة الجهات الحكومية العاملة في المنطقة المركزية، لتسهيل تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما شكر العاملين من منسوبي الشؤون الإسلامية الذي يواصلون العمل ليل نهار لتحقيق الرسالة المنشودة من هذه المبادرة.