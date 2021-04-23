124751طنًا رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31195 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24712 طنا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1202 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، ومحاصيل زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والصين، وأمريكا ومالطا وسنغافورة وإيطاليا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 115 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1742 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124751 طنا، بينما بلغ رصيد القمحش في مخازن القطاع الخاص 125244 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1371 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4588 شاحنة.