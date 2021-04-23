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ميناء دمياط يواصل تدريب وتأهيل الشباب للعمل في الموانئ

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ميناء دمياط يواصل تدريب وتأهيل الشباب للعمل في الموانئ ميناء دمياط يواصل تدريب وتأهيل الشباب للعمل في الموانئ

صرح اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يستكمل أنشطة التدريب الخاصة ببرنامج " تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط " وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ.

وأكد رئيس الهيئة، اقتصار  التدريب على أبناء محافظة دمياط، من الطلبة و الخريجين، من خلال برامج التدريب التأهيلي "VT" و التدريب المهني "OT" و الذي بدأ في 28 من مارس 2021 ، 
مشيرا إلى أن هذه البرامج، تستهدف تقديم دورات تدريبية لشباب المحافظة من الجنسين، لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلا، و يشتمل التدريب على 3 مجالات رئيسية تتمثل في "التجارة الخارجية، و التنمية المستدامة، و لوجيستيات الموانئ"

وأضاف رئيس الهيئة، أن هدف البرنامج خدمة و تنمية المجتمع، ضمن مشاركة الهيئة في مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط "YEP MED" و الممول من مؤسسة "التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط" التابعة للإتحاد الأوروبي.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية