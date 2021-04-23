ميناء دمياط يواصل تدريب وتأهيل الشباب للعمل في الموانئ

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صرح اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يستكمل أنشطة التدريب الخاصة ببرنامج " تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط " وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ.

وأكد رئيس الهيئة، اقتصار التدريب على أبناء محافظة دمياط، من الطلبة و الخريجين، من خلال برامج التدريب التأهيلي "VT" و التدريب المهني "OT" و الذي بدأ في 28 من مارس 2021 ،

مشيرا إلى أن هذه البرامج، تستهدف تقديم دورات تدريبية لشباب المحافظة من الجنسين، لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلا، و يشتمل التدريب على 3 مجالات رئيسية تتمثل في "التجارة الخارجية، و التنمية المستدامة، و لوجيستيات الموانئ"

وأضاف رئيس الهيئة، أن هدف البرنامج خدمة و تنمية المجتمع، ضمن مشاركة الهيئة في مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط "YEP MED" و الممول من مؤسسة "التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط" التابعة للإتحاد الأوروبي.