تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (3209) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (695,390) حالة.

• سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8429) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.03%)، مقارنة مع (13.76%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (24,628) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,546,769) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4775) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (654,493) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (32,468) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (220) حالة، فيما غادرت (253) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1937) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 39%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 53%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

•توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1104) في محافظة العاصمة عمّان.

- (680) في محافظة إربد، منها (93) في الرمثا.

- (430) في محافظة الزرقاء.

- (230) في محافظة المفرق.

- (157) في محافظة الكرك.

- (125) في محافظة الطفيلة.

- (119) في محافظة العقبة.

- (97) في محافظة البلقاء.

- (97) في محافظة عجلون.

- (62) في محافظة جرش.

- (62) في محافظة مأدبا.

- (46) في محافظة معان، منها (2) في البترا.