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"بر أبها" تبدأ جمع زكاة الفطر  بمبلغ 20 ريالاً للفرد خلف جامع الملك فهد

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خصصت حساباً بنكياً خاصاً تيسيراً على المزكين في ظل "كورونا "

بدأت جمعية البر بأبها، أمس الخميس 10 رمضان 1442هـ العمل في مشروع جمع زكاة الفطر لهذا العام 1442هـ وذلك بموافقة كريمة من أمير منطقة عسير في موقعها على الحزام الدائري خلف جامع الملك فهد.

وفى التفاصيل، يتم استقبال زكاة الفطر بمبلغ عشرين ريالاً للفرد الواحد لتقوم الجمعية بإخراجها أرزاً على المحتاجين في الوقت الشرعي، وحددت فترة استقبال الزكاة من 10 رمضان إلى 29 رمضان 1442هـ، كما خصصت الجمعية حساباً بنكياً خاصاً بزكاة الفطر تيسيراً على المزكين لدفع زكاتهم في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس أن المخيم قد هُيئ ليتوافق مع الأنظمة المعمول بها من ناحية التباعد والاحترازات الصحية، متمنياً للجميع السلامة والصحة والعافية وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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