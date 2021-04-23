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"إسلامية حائل" تنظم برنامجاً للتوعية بمخاطر كورونا بـ3 لغات

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"إسلامية حائل" تنظم برنامجاً للتوعية بمخاطر كورونا بـ3 لغات "إسلامية حائل" تنظم برنامجاً للتوعية بمخاطر كورونا بـ3 لغات
عبر كلمات قصيرة بعد الصلوات.. ويستهدف ربع مليون مقيم

نفذّت الشؤون الإسلامية بحائل برنامجاً دعوياً بثلاث لغات عالمية "أردوا - بشتو - بنجلاديش"؛ لتوعية أكثر من ربع مليون مقيم بمنطقة حائل عبر كلمات قصيرة بعد الصلوات المفروضة بمساجد المنطقة وعبر الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك للتوعية بخطر وبيان البروتوكولات الصحية للوقاية منه والواجب الشرعي في توقي الوباء.

وفي التفاصيل، يُقدّم البرنامج نخبة من دعاة مكاتب الجمعيات الدعوية بالمنطقة خلال موسم رمضان المبارك.

وصرح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح أن البرنامج الدعوي يأتي بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا عبر دعاة المكاتب التعاونية بالمملكة التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً لمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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