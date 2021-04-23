مبادرة "نجاحي يكتمل" ترفع مؤشر "تعليم الأفلاج "بمسابقة "مدرستي تبرمج"

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تستهدف تعزيز الابتكار وثقافة البرمجة ومهارة التفكير العليا

أسهمت المبادرة التي أطلقها الإشراف التربوي "بنات" بتعليم الأفلاج إلى رفع مؤشر مشاركات منسوبي التعليم بالمحافظة في مسابقة "مدرستي تبرمج".

وتفصيلاً، كان الإشراف التربوي بتعليم الأفلاج "بنات" قد عقد لقاء ترأسه مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات رفعة الردعان، وحضره مديرة الإشراف التربوي هيا العمار، ومشرفة الحاسب سارة الحارثي، والمشرفات التربويات، وقائدات المدارس عبر التميز، تم خلاله مناقشة نسبة مؤشرات مسابقة مدرستي تبرمج، وشرح آلية إدخال المؤشرات والعمل على رفع المؤشر بالمشاركات.

وقد أسفر اللقاء بالاتفاق مع قائدات المدارس بإطلاق مبادرة نجاحي يكتمل بمدرستي تبرمج شهد بعدها مؤشر تعليم الأفلاج ارتفاع كبير في الدخول بالمسابقة كانت النسبة الأكبر للطالبات.

يشار إلى إطلاق المبادرة يأتي لحثّ الطالبات ومنسوبات المدارس في المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج لأهمية تلك المسابقة في تعزيز الابتكار وثقافة البرمجة ومهارة التفكير العليا وتأهيل الطلبة إلى للمسابقات العالمية.