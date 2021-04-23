إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان إلى غاية 2022

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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم ،أمس الخميس، تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة عام وتحديدا إلى غاية 2022.

وأفاد النادي اللومباردي في بيان “بعدما سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع روسونيري، سيتابع المهاجم السويدي ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل أيضا”.

وأضاف “نادي ميلان هو الفريق الذي لعب في صفوفه إبراهيموفيتش أكبر عدد من المباريات في إيطاليا”.

وعاد “إبرا” إلى ميلان في جانفي 2020، للالتحاق بصفوف ناد سبق له أن دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012، وساهم في فوزه بلقب البطولة للمرة الـ 18 والأخيرة في تاريخه في عام 2011.

كما نجح المهاجم السويدي هذ الموسم في إعادة نادي مدينة ميلانو إلى ساحة المنافسة باحتلاله للمركز الثاني متأخرا بفارق 10 نقاط خلف “جاره” إنتر. ويأمل ميلان أن يعود إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

واستعاد إبراهيموفيتش بريقه في ميلان حيث بات أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا في 17 مباراة، علما أنه غاب لفترات عدة بسبب الإصابة وفيروس كورونا، خرها غيابه عن مباراة الخسارة أمام ساسوولو 1-2 أول أمس الأربعاء.

كما تمكن إبراهيموفيتش في فيفري 2021 من تخطي حاجز الـ 500 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عنها، وهي مالمو وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة الإسباني وميلان وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلس غالاكسي الأمريكي.

وساهم تألق المهاجم العملاق السويدي في الـ “الدرجة أ” بعودته إلى صفوف منتخب بلاده في مارس الماضي بعد خمسة أعوام من إعلان اعتزاله الدولي، وبعد 21 عاما من مباراته الدولية الأولى.

وكالات