وفاة النائب حازم المجالي .. والرياطي تخلفه في مجلس النواب

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جي بي سي نيوز :- انتقل الى رحمة لله تعالى النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي، اثر صراع طويل مع مرض السرطان .

ووفق قانون الانتخاب الاردني، يتولى الشخص الذي يحصل على عدد أصوات بالقائمة الانتخابية مكان النائب الذي قد يتوفى.

وحصدت النائب تمام الرياطي على أعلى الأصوات بعدد 1401 صوتا، خلف النائب المرحوم حازم المجالي الذي حصد في حينه على 2675 صوتا ، من قائمة النخوة.

وتاليا نتائج قائمة النخوة:

حازم المجالي 2675 صوتا

تمام الرياطي 1401 صوتا

محمد القرامسة 1111 صوتا

موسى ابو معيتق 996 صوتا

تمام الرياطي