زوجة سفير بلجيكا بكوريا الجنوبية تصفع موظفة بمتجر.. تعرف على السبب؟

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اضطر السفير البلجيكي في كوريا الجنوبية بيتر ليسكوهير، للاعتذار عن ردّ فعل زوجته "غير المقبول" أثناء مشادة مع موظفتين في متجر في العاصمة سيول.

لقطات كاميرات المراقبة أظهرت زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو، وهي تصفع موظفة في متجر.

وسبب غضب زوجة السفير أن الموظفتين في المتجر أرادتا التحقق من أن الملابس التي كانت ترتديها الزوجة وهي تغادر المتجر هي ملابسها الخاصة؛ مخافة من أنها ربما تكون قد سرقت تلك الملابس.

السفارة البلجيكية في "سيول" تقول: إن شيانغ (63 عاماً) موجودة حالياً في المستشفى تتعافى من أزمة قلبية.

وأضاف البيان أنها ستتعاون مع تحقيق الشرطة في الحادث، بمجرد أن تتمكن من ذلك، نقلاً عن الـ"بي بي سي".

الحادث وقع يوم 9 أبريل في متجر لبيع الملابس في يونغسان غو، بسيول.

وسائل إعلام كورية جنوبية قالت إن "شيانغ" كانت في المتجر تجرب الملابس لمدة ساعة قبل مغادرته.

وتبعتها خارج المتجر واحدة من الموظفات التي أرادت التحقق من أن الملابس التي كانت ترتديها -وهي في الأصل تحمل علامة المتجر- كانت ملابس شيانغ.



وبحسب المقاطع المصورة فإن زوجة السفير تبعت الموظفة العائدة إلى المتجر، لتدخل في مشادة التقطتها كاميرا مراقبة، بدت خلالها شيانغ وهي تدفع وتصفع موظفة أخرى حاولت التدخل.

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن الموظفة الثانية التي اشتكت من تورم في الخد جراء الصفعة، قولها: "لم أكن أعرف من هي المرأة عندما تعرضت للاعتداء، لكنها بدت واثقة من نفسها، ولم تكن تشعر بالأسف".

وقال بيان السفارة إن "ليسكوهير" "يأسف بشدة للحادث"، و"يريد الاعتذار" نيابةً عن زوجته.