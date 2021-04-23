  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قصة معلمة ببريدة ذهبت إلى منازل طالباتها لتشاركهن فرحة النجاح

Print
قصة معلمة ببريدة ذهبت إلى منازل طالباتها لتشاركهن فرحة النجاح قصة معلمة ببريدة ذهبت إلى منازل طالباتها لتشاركهن فرحة النجاح
الفيديو انتشر سريعاً.. مُجسّداً حجم العطاء وحب المهنة

قصة معلمة ببريدة ذهبت إلى منازل طالباتها لتشاركهن فرحة النجاح

لم تستسلم المعلمة فاطمة العمر؛ لظروف الدراسة عن بُعد، وآثرت مشاركة طالباتها فرحة النجاح بطريقتها الجديدة؛ فجهّزت هداياها واصطحبت شخصية "ميكي ماوس"، ثم ذهبت لتقرع أبواب منازل الطالبات لتُقيم حفلاً مصغراً تمثّل في تقديم الهدايا، فكانت ردة فعل الطالبات وأمهاتهن مختزلة بالدموع والشكر.

ولقي الموقف قبولاً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، في مشهدٍ يجسّد العطاء وحب المهنة وإدخال الفرحة على قلوب الآخرين، خاصة مع ظروف الفيروس، وتعطيل الدراسة الحضورية والاحتفالات التي كانت تقام داخل الحرم المدرسي.

وقالت "العمر"؛ لـ"سبق": "سابقاً احتفلت مع طالباتي وأمهاتهن قبل أربع سنوات داخل شاليه، وبسبب ظروف الجائحة، فكّرت أن يكون الاحتفال بالنجاح هذا الموسم بتسليم الهدية والشهادة بمنازلهن".

وأضافت: الفكرة لقيت قبول أمهات الطالبات وكانت فوق الوصف حتى أغلب الأمهات من شدة فرحهن بكين، فالاحتفال بالمدرسة له طعم خاص مميز، وهذا ما فعلته -ولله الحمد- على مدار ٢٠ سنة، وحرصت على أن أستمر على عادتي السنوية بالطريقة التي تناسب ظروف الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان