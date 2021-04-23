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إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية

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إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية
كانوا يرددون "الموت للعرب"

إصابة 100 فلسطيني في اشتباكات مع المتطرفين اليهود بالقدس الشرقية

أصيب أكثر من مائة في اشتباكات عنيفة بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وعناصر من المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن 100 فلسطيني على الأقل أصيبوا في الأحداث، من بينهم 21 نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
فقد اعترض مئات القوميين المتطرفين اليهود، الخميس، مظاهرة للفلسطينيين في مدينة باب العامود، وهم يرددون "الموت للعرب".
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية وألقت القنابل الصوتية على المتظاهرين، الذين رشق بعضهم أفراد الشرطة بالقارورات.
واتهم الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية بمحاولة منعهم من إقامة سهرات رمضان المعتادة في شوارع وأحياء باب العامود، المعروف أيضا ببوابة دمشق، التي تعد من بين أهم المواقع التاريخية في مدينة القدس العتيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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