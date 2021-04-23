  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

Print
حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

حدث بالهند.. مقتل 13 في حريق شبّ بمستشفى يعالج مرضى كورونا

شبَّ حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى ؛ ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 13 مريضاً كانوا يعالجون من كورونا.

وتمّ إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

السلطات الهندية قالت إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

الحادث يأتي وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وأرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبّب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان