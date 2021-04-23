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إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين

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إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين

إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين

إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان والقبض على (5) متهمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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