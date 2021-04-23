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بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار

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"بائعات" لـ "سبق": "موقعنا مرخص من البلدية منذ  3 سنوات ولدينا شهادات صحية سارية

بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار

أغلقت أمانة عسير ممثلة في بلدية مدينة سلطان بأبها مساء أمس الموقع المخصص للأسر المنتجة والواقع بجوار حديقة مطار أبها بالصبات الخرسانية بمساندة من الجهات الأمنية دون سابق إنذار.

وقالت عددٌ من البائعات لـ "سبق" إنهن تسلمن الموقع من البلدية قبل ثلاث سنوات، لديهن شهادات صحية بمهنة بائع لا تزال سارية المفعول.

وأكدن أن البلدية قامت فجأة عند الساعة الثالثة من عصر أمس بطردهن من الموقع ما كبدهن خسائر فادحة في ظل عدم السماح لهن ببيع كميات كبيرة من المأكولات التي قمن بإعدادها.

وطالبن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بسرعة التدخل للنظر في الإجراء الذي أضر بهن حيث يمارسن ذلك من أجل كسب قوتهن وقوت أسرهن.

فيما كشفت مصادر لـ "سبق" أن نحو ثلاثين أسرة يتخذن من المكان مقرًا لهن وأنهن يعملن وفق الاشتراطات الصحية إلى جانب حرصهن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار المستجد من خلال لبس الكمامات والقفازات والتباعد.

يُشار إلى أن "سبق" حاولت أخذ رأي البلدية وأمانة المنطقة إلا أن ذلك تعذر بعد عدم رد هذه الجهات المعنية على الاتصالات أو الرسائل، خصوصًا بعد تطويق الموقع بالصبات الخرسانية، على الرغم من أن الموقع كان يشهد إقبالاً من الأهالي وزوار المنطقة في ظل غياب الأسواق الرمضانية بمدينة أبها.

بالصبات الخرسانية .. إغلاق الموقع المخصص للأسر المنتجة بأبها دون سابق إنذار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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