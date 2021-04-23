مستفيدون يطالبون "المركزي" بالتدخل مع تأخير البنوك دفعات البناء الذاتي

★ ★ ★ ★ ★

بنك محلي: قد يكون هناك نقص بالأوراق لبعض العملاء ما يستدعي التأخير لإكمالها

طالب مستفيدون من قرض "البناء الذاتي" البنك المركزي بالتدخل، لإنهاء معاناتهم مع تأخير البنوك للدفاعات بحجج وصفوها بغير المنطقية لافتين إلى أنها تتسبب لهم في كل مرة في حرج مع المقاولين وتأخير مراحل التنفيذ.

وكشف مصدرٌ من أحد البنوك المحلية لـ"سبق"؛ أن هناك أسبابًا تؤدي إلى تأخر الدفعات ومنها عدم اكتمال المراحل بالشكل المخطط له والمتفق عليه بجانب وجود نقص في الأوراق لبعض العملاء ما يستدعي التأخير لإكمالها.

وبيّن أن الكثير استفادوا من برنامج البناء الذاتي وأكمل البناء دون أي معوقات أو تأخير غير أن بعض المستفيدين أكدوا أن بعض البنوك تؤخر الدفعات دون أي مبرر وتتحجج في كل مرة بأمر تارة تحديث تحت ذريعة قرار تخفيض سنوات التمويل الذي صدر أخيرًا إلى 20 عامًا بدلاً من 25 سنة مبينين أنهم يتضررون بشكل كبير من هذه المماطلة.

وقال بعضهم إن أوراقهم وكل ما تطلبه البنوك مكتملة ومع ذلك يحدث التأخير لنحو الشهر في بعض الأوقات بل إن بعض الفروع بيّنت لهم أن المشكلة ليست منها وأن دورهم يكمن في الرفع للفرع الرئيس ما جعلهم في حيرة من أمرهم وأمام مشكلة مع المقاول وتأخير التنفيذ مناشدين البنك المركزي بالتدخل لتوجيه البنوك بعدم التأخير خاصة لمن أوراقهم مكتملة وسبق أن سلمت لهم دفعات وصلت إلى 250 ألف ريال.

وأضافوا أن وزارة الإسكان قدمت كل التسهيلات والدعم لهم لافتين إلى أنها منتظمة في إيداع دفعات الدعم وبشكل شهري دون أي تأخير غير أن المشكلة تكمن في البنوك نفسها والتي تسهل في الدفعة الأولى ثم تبدأ التعقيدات في بقية الدفعات، مبينين أن الملل أصابهم من المراجعة للبنوك بشكل شبه يومي تاركين أعمالهم بحثًا عن حلول والتي يقف موظفيها أمام مطالبهم بحسب ما ذكروا مكبلي الأيدي فقط نسمع "تحديث".

"سبق" حاولت التواصل مع بعض البنوك من خلال متحدثيها الرسميين وطرح الموضوع غير أنها لم تتلق إجابة.

يُشار إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" وصل خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 21 ألف أسرة وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية وفقًا لرغباتهم، سعيًا من الوزارة لرفع نسبة التملك إلى70 % بحلول 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من "سكني" خلال الربع الأول 2021 والبالغ عددهم 70.120 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، منها 49.566 أسرة سكنت منازلها.