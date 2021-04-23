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النصر وفولاد .. (فارق الأهداف) في مواجهة فض الشراكة

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في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

النصر وفولاد .. (فارق الأهداف) في مواجهة فض الشراكة

يلتقي النصر السعودي نظيره فولاد الإيراني، عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 (المجموعة الرابعة) وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

لقاء عنوانه "فض الشراكة" بين الطرفين، حيث يدخل النصر اللقاء وهو متربع على قمة المجموعة بـ 4 نقاط ، ومثلها للوصيف فولاد، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الأصفر +2 ، لذا من المتوقع أن يتسم اللقاء بالإثارة والندية، فمن يخطف النقاط الثلاث سيبتعد عن بقية المنافسين في المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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